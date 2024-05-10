外交部對國民黨立委徐巧芯提告洩密罪，徐巧芯秀出捷克外交部國際期刊表示，早在3月份就已經揭露相關資料，這份資料不應該是密件。戰略專家林廷輝表示，外長吳釗燮提告徐巧芯是殺雞儆猴，因為先前外交部已經發生太多次機密外洩問題，剛好徐公開密件、自己送上門。資深社會記者林裕豐也說，該案交給北檢的黑金檢肅小組承辦代表檢方已經有心證，徐等於是被丟進絞肉機裡，就算無罪都會被扒掉一層皮。

戰略專家林廷輝昨在政論節目《關鍵時刻》表示，吳釗燮此次提告徐巧芯是要殺雞儆猴；吳釗燮是擔心會傷及跟台美之間的關係，一方面是害怕幫民進黨做外交的廠商，未來會變成「台獨廠商」被限制無法跟外國做生意，另一方面就是美國可能也很關注這個問題。

林廷輝提到，外交部今年四月上下全部動起來，要處理邦交國相關的機密資料被放在網路上販賣的問題，同時還有潛艦國造的公文也被公開到網路上。當時吳釗燮應該承受非常大的壓力，機密外洩讓外交部的內部控管備受質疑，「徐巧芯剛好就送上來了！」

主持人劉寶傑驚呼，外交部對徐巧芯是「不打勤、不打懶，專打不長眼」。林廷輝也說，這次外交部一定要處理，且吳釗燮受訪時還說他經過府方、閣揆同意後才提告」，就是因為外交部洩密的太多，如果這東西不打下去，以後每個立委都拿著密件公開，徐巧芯扯上外交機密，恐怕會吃不完兜著走。

資深社會記者、媒體人林裕豐也在節目中談到，外交部告發徐巧芯洩密，是由北檢主動攬下來，分他字案由黑金檢肅小組偵辦，「代表他們的法律見解，已經有了心證」，徐巧芯把密件拿出來已很明確，若交給黑金小組最後還不起訴，那說不過去。

林裕豐認為，徐巧芯這次一定會被起訴，有沒有罪就自己去跟法官講，而且當案子在黑金小組手上就要特別小心，因為身家清白、祖宗八代都會被一路爬梳，即使無罪都會被扒掉一層皮，「像是被丟掉絞肉機裡面，慢慢的絞，這個案子過關了，會不會有其他案子被逮到把柄？就看徐巧芯從絞肉機出來之後還能不能好好的」。