楊祐寧今（10）日出席家電品牌一日店長活動。好友楊謹華近期上大陸節目《浪姐》備受討論，楊祐寧先是誇她：「讚呀！」但談到認為她最厲害的部分，他瞬間支支吾吾，才說：「跳舞吧，她歌喉比我好呀。但我覺得她的專業是演員，要跟專業的歌手比當然無法，她願意挑戰自己很有勇氣。」

會願意挑戰節目《披荊斬棘的哥哥》？楊祐寧立刻否認：「我不敢耶，各方面都不敢啦！不可能要我來一個Breaking吧，現在年紀都有了。」

由他監製、主演的新劇《接招吧！製作人》已製作完多時，卻仍無消無息，談到上架進度，楊祐寧無奈說：「其實目前就等平台那邊公布上架日期，所有東西都喬好了，就是等時間，我已經等了2年了，我巴不得明天就上架，9m88每天都在問我上架進度。」

近期他即將赴陸拍戲3個月，這是他首次離開女兒這麼久，他每天都和女兒心理建設，但女兒其實非常開心，「因為平常她在我面前是比較規矩的，所以她知道爸爸要離開應該滿開心的，像是要過三個月的暑假。」