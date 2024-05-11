傳出民進黨前副祕書長林飛帆將入國安會擔任國安會諮詢委員或副祕書長。對此，國民黨立委許宇甄質疑，現任國安會諮詢委員都是具有專長的人士，閱歷豐富，相比林飛帆能力不突出，何德何能站在這個位子上應付國防、外交、兩岸等重大事件？質疑準總統賴清德難道是在還當年學運衝撞之恩？

許宇甄表示，傳出林飛帆將任國安會諮詢委員或副祕書長，準總統賴清德用人唯親再添一筆。她說，國安會是總統決定國家安全有關之大政方針諮詢機關，包含行政院長、副院長、內政部長、外交部長、國防部長、參謀總長、財政部長、經濟部長、陸委會主委等人都會參加，林飛帆何德何能可以占據這個職位？

許宇甄指出，民進黨執政8年以來，兩岸停止互動，更因總總言行導致兩岸兵兇戰危，全球地緣政治風險增高，國際政局詭譎多變，俄烏戰爭持續了2年多還看不到尾聲，以巴衝突也未停歇，中東和以伊衝突雖得緩解，但仍需警戒，北韓也三不五時發射導彈，台海問題更是受到全球關注，經濟學人智庫將兩岸衝突視為重大風險之一，賴清德政府挑戰大，用人不該如此兒戲。

許宇甄認為，現任國安會諮詢委員每一位都有專長，也都歷練豐富，對比林飛帆，最讓人印象深刻的職務是民進黨副祕書長，更被戲稱「林9萬」，能力不突出，經歷不豐富，要怎麼在諮詢委員這個重要的職位上，襄助總統處理國防、外交、兩岸關係及國家重大變故的相關事項？難道全台灣找不到比他更合適的人選擔當國安會諮選委員了嗎？

許宇甄提到，國安會113年度政務人員待遇編列2363萬1千元，主要支付祕書長、副祕書、諮詢委員的薪水。國安會設置5-7名諮詢委員，薪水比照部長，年薪將近300萬元。若對比30-39歲的薪資狀況來看，該年齡層平均薪資為54.1萬元，第九等分位薪資爲114萬元，對比之下，能力備受質疑的林飛帆可以領到近300萬薪水，可以知道賴清德對他有多厚愛。

許宇甄強調，林飛帆僅靠著對抗馬英九總統的光環，翻牆衝撞警察，出社會工作就能一路坐領高薪，民進黨對他的禮遇令人垂涎，到底是多大的功勞可以讓民進黨、賴清德對他關愛有加？你們是在報答當年學生運動之恩？還是在還當年學生運動的人情？因而將政府職務作為分封禮物，破壞官箴莫此為甚。既然賴清德這麼喜歡他，要還人情應該讓他回去民進黨部工作，不該蹭用政府人事經費和職位。