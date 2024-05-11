統一獅11日靠著邱智呈9局上適時安打續命，讓比賽逼進延長賽，突破僵局制10局上一口氣攻下5分，以9比4氣走樂天桃猿，上半季拿下第22勝，再度刷新聯盟最速紀錄，加上台鋼雄鷹、富邦悍將也都贏球，最快明天就能點亮上半季魔術數字。

獅隊先發投手布雷克主投6局失2分，退場時兩隊2比2平手，7局上獅隊靠著張翔三壘安打、許哲晏高飛犧牲打超前比數。

不過8局下登板的裴瑞茲被林泓育敲出2分炮逆轉，反而3比4落後，9局上獅隊最後反攻機會，1人出局、一二壘有人時，邱智呈敲出適時安打助隊追平，也讓比賽進入延長賽。

10局上獅隊鯨吞蠶食，靠著5支安打、1次觸身球保送及高飛犧牲打攻下5分，最後裴瑞茲後援3局失2分拿下本季第2勝，這也是獅隊本季首次在延長賽贏球。

總教練林岳平表示，這2次延長賽球隊都是先攻，但今天在林祖傑短打失敗遭到三振後，何恆佑能補上安打，「球賽就是這樣，前面失誤後面的補上。」他也誇讚今天在攻守兩端都有表現並獲選單場MVP的邱智呈，「球隊需要他的不只是攻擊，守備、跑壘都是，恭喜他，也希望他繼續保持下去。」