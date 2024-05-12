高雄流行音樂中心9日宣布「2024藍寶石大歌廳」演唱會，將於今年父親節檔期的8月3、4日舉辦，由綜藝天王胡瓜率子弟兵歐漢聲、賴慧如主持，總計多達17位藝人與歌手參與演出。消息一公布隨即引起敲碗許久的歌迷回應：「終於等到啦！要年年辦下去！」高流提醒，今年演出門票於12日中午12時起在全台ibon售票系統全面啟售，由於今年主持群及演出卡司陣容堅強，兩天卡司與節目內容都不同，孝親的歌迷朋友在母親節中午聚餐前準備搶票，預約父親節同享最適合三代同堂一起觀賞的藍寶石綜藝歌舞秀。

藍寶石大歌廳今年邁入第三屆，綜藝天王胡瓜首度扛起兩場主持重責，還率年輕一輩的子弟兵歐漢聲、賴慧如共同主持，並與高流企製團隊共商節目內容，邀請黃西田、曹雅雯、邵大倫、蔡昌憲、向蕙玲、余天、曾心梅、秀蘭瑪雅、林俊逸、阿吉仔、蔡佳麟、李子森、杜忻恬、李翊君等多位資深與新秀兼具的重量級卡司共演，將打破前兩屆演出型態，增加演出歌手們在台上的合作以及與台下觀眾的互動，不僅有過往經典的精彩歌舞，更增加詼諧幽默的綜藝元素與短劇交手橋段，挑戰在海音館5千人場館重現歌廳秀的臨場感。

此次由綜藝天王胡瓜領銜主持，傳承藍寶石精髓。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

胡瓜在售票記者會中說，歌廳秀已經失傳很久，過往高流辦過兩屆藍寶石大歌廳，這次他參加主持希望傳承藍寶石的演出精髓，他也感嘆台灣有很多優秀的歌手從各式的歌唱比賽出身，但很多時候只有在電視上唱，加上很多歌受限版權不能在電視唱，藍寶石演出讓長輩來聽他們年代的歌曲，意義非凡，希望透過更多的舞台把藝人留下來。他開玩笑說，為人子女不要老搶自己愛看的演出的票，要盡點孝道幫長輩搶票，他有信心觀眾聽完會流連忘返、意猶未竟。

由於去年第二屆是在母親節檔期舉行，今年因選擇父親節檔期直到前天才公告演出售票消息，主持群及卡司一公布果然引發歌迷熱烈回應，有歌迷說，「終於等到啦！要年年辦下去！」「期待已久，這次的主持陣容很讚！」「望穿秋水…終於終於給盼到了！粉絲有福囉！」不過也有歌迷遺憾留言說：「為何沒有台北場？哭，我想帶父母去！」顯示歌迷對藍寶石演唱會的高度期待。

高流執行長丁度嵐表示，藍寶石大歌廳是唯一適合三代同堂、闔家觀賞的演唱會，過去兩屆舉辦都能看到不少歌迷是攜家帶眷，甚至是子女推著長輩的輪椅一起進場，是一般演唱會不會看到的畫面，闔家同歡讓人非常感動，高流有責任持續舉辦。今年選在父親節檔期舉辦，為人子女要記得不能獨厚媽媽，也要寵愛爸爸，明天過母親節孝親同時，也要記得先搶票，提前預約父親節再次相聚，到高雄看藍寶石演出。

高流表示，2024藍寶石演唱會將於8月3、4日於海音館舉辦，兩場演出門票預計5月12日（日）中午12時開始於全台7-11 ibon機台及網路皆可購票，一次限購4張，頁面重新整理就能再次購買。今年演出最低票價820元起，兩場演出內容與卡司都不相同，歡迎藍寶石粉絲把握時間搶票。

■2024真愛秀．藍寶石大歌廳■

主持：胡瓜、歐漢聲、賴慧如

時間：08. 03（六）18:00

群星：余天、黃西田、阿吉仔、邵大倫、蔡昌憲、曾心梅、秀蘭瑪雅、向蕙玲

時間：08. 04（日）16:00

群星：李翊君、曹雅雯、林俊逸 / 蔡佳麟、李子森、杜忻恬

地點：高雄流行音樂中心海音館（高雄市鹽埕區真愛路 1 號）