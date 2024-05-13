國旅已很慘了，13日老天還起風來亂，澎湖藍色公路延航又停航。圖為在布袋等待客輪開航的旅客。（台灣港務公司布袋管理處提供／許逸民澎湖傳真）

今年國旅狀況已經不好了，老天又來攪局。今（13）日上午受鋒面影響，風力達七級，原訂上午布袋開往馬公的客輪被迫延航到下午才開航，但馬公開往布袋則停航。而澎湖海上花火節受到風力影響，今晚恐怕無人機還是難以起飛。

澎湖縣政府旅遊處強調，儘管風力預報超過6級，無人機起飛機率不大。但無人機廠商仍繼續在現場佈置中，若像開幕當晚一樣，出現風力空檔的話，就會拚看看起飛。

今晚為澎湖海上花火節施放日，為昇恆昌企業贊助的澎坊之夜，其中約2000名遊客計畫分搭5艘高速客輪，從布袋前往澎湖，但因早上7點氣象預報資料顯示，藍色公路海象不佳，風速達7級，馬公港因而實施管制，布澎航線被迫上午延航到下午近2時許才陸續開航往馬公，最終5個船班合計載了1581位旅客，退票中止旅程的不到500人。

而澎湖國際海上花火節自5月2日正式場開幕施放以來，至今3場中，無人機已有2日開幕場因風力延飛，9日那場更因風力太大取消，若依照氣象預測，今晚恐怕也難以起飛。而今天也是今年花火節活動期間，第二次布袋客輪受風力影響，還好沒有停駛，只是延航。