新北市新莊區一名女子近日逛家附近的傳統市場，見一攤賣衣服的主打每件39元、買10送1，一名外籍女子拿了11件，老闆卻以一件89元計算，要收取890元，外籍女子不願買單，還因此被多名刺青男子團團圍住，她將事情經過PO上網，提醒其他人要小心。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆料公社》指出，4月28日在新莊鳳凰市場，其中一攤賣衣服，標榜一件賣39元、買10送1，吸引不少主婦挑選，隨後她看到一名外籍女子被一群刺青的男子團團圍住。

原PO表示，外籍女子拿了11件衣服結帳，老闆卻收她890元，外籍女子用不流利的中文說「不是一件39元嗎？」老闆語帶威脅地說「哪是39元，一件是89元，衣服我都幫妳裝到袋子裡了，妳現在想怎樣？」

原PO說，當時她剛好經過，聽到爭吵的聲音，才會好奇停下來，事情結果如何她不清楚，但這攤賣衣服的在5月12日又在到鳳凰市場擺攤，呼籲大家要小心。

文章上線，網友建議原PO在一旁偷偷報警處理，也有人提醒市場過於便宜的衣服最好不要買，很可能是回收衣物。