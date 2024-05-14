交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（東北角管理處）與宜蘭縣政府、壯圍鄉公所舉辦第6屆壯圍生活節，6月2日由「迎曦拾光．朝日音樂會」率先登場，以壯圍沙灘的龜山島海景為舞台背景，安排知名歌手演出，迎接龜山朝日美景，歡迎遊客到壯圍感受最美龜山島角度。

「壯圍生活節」自2019年開辦，今年以「我願是你的風景」為主題，邀請陳正瑞、Sonja Vordermaier及李蕢至3組藝術家，融合地景、人文元素營造環境氛圍，並持續推出「藝術聚點」，串聯宜蘭與壯圍地區的「藝文工作室」、「農事體驗」、「自行車輕旅行遊程」等系列活動，讓遊客深度遊歷壯圍。

活動也舉辦4場次「丘．海嗨音樂會」邀請表演者獻藝，活動將從6月份持續至8月，遊客可以沉浸在壯圍沙丘生態園區，用生活的方式感受壯圍綿延的沙丘風景、遠眺龜山島的沙灘海岸、生態豐富的宜蘭濱海自行車道及在地豐富的特色產業體驗。

東北角管理處指出，壯圍的海岸為遠眺龜山島最美角度，龜山朝日並為蘭陽八景之首景，6月2日將於壯圍沙丘生態園區旁沙灘，面對龜山島海景，舉辦「迎曦拾光．朝日音樂會」，由在地宜蘭噶瑪蘭發展協會、知名歌手持修及老王樂隊表演。

為讓遊客體驗壯圍在地風情，7月6日至7日、8月3日至4日規劃4場收費自行車活動，由壯圍沙丘生態園區出發，騎上自行車追風，拜訪和體驗在地特色商家、社區、藝術聚點、地景藝術，一路探索精彩的壯圍。