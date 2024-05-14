周二（14日）美股早盤小幅上揚。最新公布的4月生產者物價指數（PPI）升幅高於預期，市場下調對美國聯準會（Fed）今年降息的押注。Fed主席鮑爾也表示，鑒於近幾個月的通膨缺乏進展，Fed需要保持耐心，讓高利率繼續發揮作用。市場觀望氣氛濃厚，美股3大指數早盤缺乏明顯動能，持續平盤震盪。

截至台北時間14日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲4.81點（或0.01%），暫報39436.32點；那斯達克指數上漲79.06點（或0.48%），暫報16467.30點；標普500指數上漲9.52點（或0.18%），暫報5230.94點；費城半導體指數上漲59.94點（或1.24%），暫報4883.03點。

5大科技巨頭當中僅亞馬遜走跌，跌幅為0.45%，蘋果小漲0.37%，谷歌母公司Alphabet漲0.16%，微軟漲0.18%，臉書母公司Meta漲0.45%。半導體類股則普遍走強，輝達漲0.70%，超微漲1.78%，台積電ADR大漲2.55%，聯電ADR漲0.99%。

美國勞工部14日公布，美國4月PPI月增0.5%，高於市場預期的0.3%，年增幅達2.2%，創2023年4月以來新高。