許多民眾喜歡到全聯採買並在社團分享優惠資訊，一名女網友表示，賣場一款超夯的沖泡飲品最近買1送1，原價1袋198元，現在特價只要99元，嗨喊「終於等到了！」該款飲品有紅茶拿鐵和抹茶拿鐵兩種口味，喝過的網友直呼抹茶的喝起來媲美星巴克，之前一次狂買5袋，這次特價還要去補貨。

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文，她貼出賣場一款討論度很高的沖泡飲照片，有紅茶拿鐵及抹茶拿鐵兩種口味，原價1袋198元，現在買1送1，平均1包只要99元，優惠到23日，原PO興奮表示「等了好久，終於等到買1送1了。」

許多喝過的民眾都讚不絕口，有網友直呼抹茶拿鐵媲美星巴克，紅茶拿鐵喝起來比超商的還濃郁；也有人表示，一直看到大家推薦這款沖泡飲，昨天終於入坑嘗鮮，他說泡起來很多奶泡，紅茶拿鐵很香但偏甜，抹茶香濃、甜度剛好；另名網友也讚抹茶的好喝，之前一次買了5袋，這次要趁特價再補貨。

其他網友也留言「可遇不可求」、「趁買1送1多囤幾包，平常1包賣168元有點買不下手。」

內行人則表示，這款飲品3月也有做活動，當時原價1袋168元，特價只要88元，比這次買1送1的價格更低；許多網友留言「唯一會回購的奶茶包」、「認真覺得網路很厲害，我第1次買不到它，好傻眼。」