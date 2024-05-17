今年彰化縣第3屆國產「龍爺蜜」評鑑比賽仍由員林市農會主辦，採樣封籤後經送檢及評比，將評選出20％的「特等獎」和60％的「頭等獎」。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

今年龍眼開花時節因受到氣候變遷的影響，龍眼花序形成率和開花率偏低，造成蜂蜜產量減損約5成以上，今年收獲的龍眼蜂蜜更顯珍貴。彰化縣政府近日舉辦國產優質蜂蜜評鑑，採用「儀器檢驗」和「感官品評」兩階段評鑑，要選拔最優質的國產蜂蜜。

彰縣府自2022年辦理首屆國產優質蜂蜜評鑑活動以來，打出「龍爺蜜」品牌，成為消費者購買蜂蜜的人氣首選。

今年彰化縣第3屆國產「龍爺蜜」評鑑比賽仍由員林市農會主辦，採樣封籤由農業部農糧署中區分署、彰縣府、員林農會以及蜂農所轄農會於5月14日共同完成。採樣樣品經送檢及評比後，將評選出20％的「特等獎」和60％的「頭等獎」，初評合格但未獲得獎項的參賽者，將獲得品質優良證書以示鼓勵。

龍眼蜂蜜評鑑採用「儀器檢驗」和「感官品評」兩階段辦理，其中初評階段由中央畜產會進行儀器檢驗，檢驗項目包括一般品質標準、抗生素類殘留和農藥殘留，任一項不符合標準即被淘汰；感官品評階段則由專家學者和蜂蜜品評師擔任評審委員，針對風味、香氣和色澤等進行評選。

評鑑配分標準為初評佔30％，感官品評佔70％。所有得獎蜂蜜均獲得「國產蜂品證明標章」，證明其所有蜂群都是在國內蜜粉源植物地區所採集。

彰化縣目前有彰化市、員林市、社頭鄉、二水鄉、鹿港鎮等5個養蜂產銷班，共有約71戶班員，再加上未加入養蜂班的蜂農共約110人，佔全國產量的9％，總計飼養蜂箱約有1萬多箱。