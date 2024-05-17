【517表決戰】鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 韓國瑜急了藍委秒拉開 @ChinaTimes

立法院院會今（17日）上演表決大戰，民進黨立委趁即將表決時發起猛攻，綠委鍾佳濱越過人潮翻身跳上主席台，一把抱住守在立法院長韓國瑜旁邊的藍委陳菁徽，將她撲摔在地。國民黨立委王鴻薇認為，鍾佳濱將陳菁徽飛撲擒抱並重摔在地，這樣如此誇張的行為，已經不是衝突，而是me too了。

王鴻薇今(17日)在臉書粉專表示，稍早立法院在處理法案時，民進黨立委鍾佳濱想趁隙爬上主席台韓國瑜院長旁邊，被陳菁徽攔阻時，竟然將陳菁徽飛撲擒抱並重摔在地壓制，這樣如此誇張的行為，已經不是衝突，而是me too了！請問鍾佳濱委員，那時你的頭、你的手在哪裡？

王鴻薇更指出，民進黨立委向來自詡重視性平，還有性平糾察隊立委，甚至把性平納入國會改革裡，沒想到遇到立場不同就不演了。這種噁心又暴力的行為，不只民進黨和鍾佳濱應該道歉，更應該以身作則，祭出處分。她強調，議事可能會有衝突 ，但不能有me too。