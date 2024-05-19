夏天正式進入颱風及豪雨旺季，每年5月到11月已是台灣防汛期，為減少災害發生及防止災害擴大，南投縣消防局加強防汛救災裝備整備工作，提醒民眾牢記「六要三不、颱風不怕」防颱口訣，並準備緊急避難包，提早做好防災工作，減少生命財產的損失。

南投縣消防局在防汛期到來前，進行各項防災裝備的整備工作，包括救災車輛及船艇的定檢維修啟動、橡皮船艇充氣、船外機發動、激流救生衣（救生袋）整備、拋繩槍發射練習，以及繩索掛環等救災裝備的整理與保養等，確實做好救災裝備的定期維修與人員演練，以利提升颱風災害應變能力，保障救災人員及民眾身家財產安全。

災管科員翁嘉宏表示，防災、離災重於救災，所以平時的人員訓練及物資裝備等整備工作非常重要，確保災害發生時消防人員能夠迅速馳援，加強人員應變能力，才能將救災能量發揮到最大效能；且颱風在眾多自然災害中，是最能事先預知，提早做好防災準備，只要在颱風來臨前防範得宜，必能使災害損失减至最低程度。

消防局也提醒民眾，颱風期間切勿到公告管制山區及土石流危險區域從事登山、健行及危險流域戲水等活動，並要謹記「六要三不、颱風不怕」原則，「六要」是包括1.防災用品要準備、2.防颱訊息要注意、3.招牌門窗要固定、4.社區水溝要疏通、5.低窪地區民眾要遷往高處、6.土石流危險區民眾要及早撤離；而「三不」則是：1.登山溯溪不要去、2.危險河床不要去、3.觀潮、戲水、釣魚不要去。

另外民眾隨時準備緊急避難包，除了個人用品、清潔用品、毛毯、個人藥物、證件影本及手電筒外，也要準備3日份食物及飲水，且要半年檢查一次並更新。