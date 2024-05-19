32歲韓國男星邊佑錫近日憑藉韓劇《背著善宰跑》火遍全網，日前宣布將來台灣舉辦粉絲見面會，門票更是秒殺。今（19）日他無預警在粉絲互動平台Weverse接連翻牌多位粉絲貼文，其中一位粉絲向偶像喊話，如果被翻牌的話，就要「剃光頭」，怎料，他真的在第一時間留言，但似乎擔心粉絲真的剃頭，10分鐘後再次回覆，讓全網笑翻。

最近剛開通粉絲互動平台Weverse的邊佑錫，今日除了在粉絲DM(私訊)發文之外，之後也在粉絲留言板上，回覆多位粉絲貼文，其中一位粉絲更表示：「如果邊佑錫回我留言的話，我就去剃頭」，沒想到，邊佑錫真的回覆向粉絲要「認證照」，而過了10分鐘後，似乎是擔心粉絲真的去剃光頭，邊佑錫又再次留言，寵粉表示：「真的不能剃...」

邊佑錫擔心粉絲剃光頭，思考10分鐘後留言阻止。（圖／翻攝自Weverse）

這名粉絲之後再次編輯貼文，驚訝表示：「差點剃光頭...謝謝你守護我的頭髮...」，兩人逗趣互動，令不少粉絲紛羨慕表示：「哈哈哈，歐爸真好」、「太可愛了」、「真的怕剃光頭，嚇我一跳」、「想皮一下，但是很害怕的男人」、「非常可愛的哥哥」、「怕真的會做，所以10分鐘就回來了」、「來，我宣布她是今天最幸福的女孩」、「會出大事的，哈哈哈」、「笑死我啦，哥哥好可愛」。