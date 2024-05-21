立法院國會改革法案17日首度表決，釀朝野大戰，今（21）日院會繼續處理相關議案；而部分青年、民間團體相關人士，也在場外集結「呼應內場」。《中時新聞網》以直播提供最新訊息。

立法院17日首度表決國會改革法案，議場內朝野爆發嚴重肢體衝突，引發院外聚集青年民眾抗議，而今將繼續處理相關法案，在野力拼三讀，經濟民主連合等民團也發起「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，自21日上午9時在立法院青島東路，開始「公民排班，捍衛民主」行動，主辦團體也將舉行記者會。活動預計延續到今日晚上十二點，並將於下次院會（24日）繼續集結。

今上午約有500名民眾聚集於立法院外，高舉「沒有討論不是民主」、「拒絕濫權」等標語，喊口號「我藐視沒收民主的國會！」

多個民間團體21日在立法院外舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動記者會，抗議立法院處理國會改革相關法案。（趙雙傑攝）

此次民團訴求包括，國會改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益、退回國會三法，由委員會重審，517議事錄不予承認；拒絕立院變人大，抗議藍白沒收民主；委員會應實質討論各黨提案：停止濫用「逕付二讀」、「全案保留」、「封殺提案」、「散會動議」。沒有討論，不是民主；全案保留，等於沒審；封殺提案，威權復辟。

據悉，親綠藝人「雞排妹」鄭家純、前台北市議員「呱吉」邱威傑、台北市議員苗博雅也將出席活動。剛拿下《魯保羅變裝皇后秀》冠軍的妮妃雅(Nymphia Wind)今晚也會現身立法院門口聲援。