「情歌天王」品冠日前回馬來西亞宣傳6月29日即將舉辦的「不如我們今天見」巡迴演唱會馬來西亞站，首次在自己的家鄉開唱，他感到格外興奮，卻也近鄉情怯，「畢竟這裡有我太多的成長回憶。不只是大馬家人，很多老同學、老朋友都會組團上雲頂看演唱會。」他特別祭出一份專屬大馬的歌單，像是最早期在大馬出道時的重要作品、參加歌唱比賽的歌、第一首創作等，他將這些對他意義非凡的歌獻唱於大馬，勢必與大馬歌迷創造獨一無二的美好記憶。

趁著這次回大馬，品冠也重返高中母校，他 1990年畢業至今，已經34年沒有回到母校，這次所到之處受到師長、學生們熱烈歡迎。而他一踏進校園，過往青春回憶全都一一浮現，像是參加學生警察團、歌唱比賽，以及曾在校園裡暗戀著班上的女同學的一段青澀校園時光。他也翻閱當年的畢業紀念冊，紀念冊上的他的個人簡介寫著斯文、健談、隨和幽默、品學兼優，深受師長們愛戴，也是本校的「歌王」，曾為學校奪得不少獎項，唱起歌來，渾厚且富有磁性的聲線讓人陶醉。

品冠日前換上高中制服重返母校。（種子音樂提供）

他當時一直懷抱歌手夢，透露：「我記得那時候中學三年級參加了學校的歌唱比賽得了冠軍之後，我的歌手夢想就開始萌芽，不斷地參加很多校外的歌唱比賽，也得過大馬全國校園歌唱比賽冠軍。」後來終於夢想成真，他想對那時候的自己說：「謝謝你的熱愛與堅持！」

品冠學生時期曾參加學生警察團。（種子音樂提供）

除了重返校園外，品冠這趟回鄉終於吃到魂縈夢牽的大馬美食，他特別回去學生時期常去逛街的唐人街（茨廠街）回味40年前的老字號美食，像是冠記雲吞麵、龍眼水、蘇丹街老鼠粉、雞飯等，都讓他讚不絕口、逢人推薦。

品冠日前重返母校，憶起許多青春往事。（種子音樂提供）

除了青春記憶、美食外，家鄉最美的永遠是滿滿的人情味，馬來西亞的歌迷很期待品冠回大馬開唱，多年來為他熱情應援，他充滿感激地說：「非常感謝家鄉的歌迷朋友們的熱情應援，出道快三十年了，是他們幫我記錄了很多成長軌跡。太不簡單了！感謝有他們。」品冠《不如我們今天見》巡迴演唱會 6月29日馬來西亞站，購票請上： https：／／pse.is／5yk42q