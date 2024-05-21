高雄警於高雄捷運及輕軌加強安全維護。 （翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄警於高雄捷運及輕軌加強安全維護。 （翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

台中捷運今（21日）驚傳持刀砍殺驚悚事件，為避免模仿效應，高雄市警察局捷運警察隊即加強高雄捷運、輕軌系統安全防護，以2小時一班，由25網增加至50網，採雙警巡邏方式，增加見警率。

針對台中市捷運車廂內發生男子持刀砍人案件，高雄市捷運警察隊隨即加強高雄捷運、輕軌系統安全防護，除立即調度警力加強捷運、輕軌站體巡邏，並增加巡邏密度，以2小時一班，由25網增加至50網；採雙警巡邏方式，分別由第一節及第三節車廂進入車廂內，採走動方式交叉巡邏，以增加見警率，讓搭乘民眾安心，並針對可疑人、事、物加強盤詰，除淨化捷運系統及車廂內治安之外，並防止模仿效應發生。

同時，也請高捷公司於車站廣播及跑馬燈加強宣導：「請旅客遇到緊急狀況時，使用車廂內緊急對講機與司機員聯繫！」，宣導請民眾注意自身安全防護措施；同時捷運系統保全人員，於月台列車停靠時，查看每節車廂內之狀況，遇狀況即時通報。高捷公司每季均有辦理事故狀況演練，以維持良好應變能力，確保旅客乘車安全。

各分局也針對所屬捷運、輕軌系統沿線也已增加巡邏警力，加強各捷運、輕軌站體出入口巡邏勤務，於重點時段進入站體穿堂層與捷運警察實施會哨，提升巡邏密度及見警率，隨時盤查可疑人、物，確保民眾搭乘捷運的安全。

高雄市政府警察局呼籲，民眾切莫恐慌，警方已做好相關加強安全措施，以保護市民搭乘大眾交通運輸工具安全。