據共同社報導，日本眾院全體會議21日憑藉多數贊成，表決通過《出入境管理及難民認定法》和《技能實習恰當化法》修正案。修正案旨在創設接納外籍人才的新制度「培養就業」，以取代「技能實習」。之後將送交參院，預計在本屆國會上獲得通過，正式成為法律。政府將在人手短缺領域確保勞動力，培養擁有可立即上崗能力的特定技能水平人才，促進長期就業。修正案將在公布起3年內施行。

「培養就業」的在留資格時間原則上為3年，新制度允許在同一業務領域「跳槽」，條件是在同一單位工作超過1年且具備一定技能和日語能力。此前在「技能實習」制度下，原則上禁止「跳槽」。為擯棄不良中介，在跳槽手續等方面禁止民間企業參與。

技能實習制度中負責中介工作的監理團體將改名為「監理支援機構」，設置外部監查人，提升中立性。

預計今後永住者也將增多，因此修正案還寫入規定，若出現故意不納稅等情況則取消永住資格，轉為其他在留資格。朝野政黨在眾院審議階段磋商了調整修正案，附則中增加了考慮永住者生活狀況等內容。

日前在質詢時，立憲民主黨議員米山隆一就促進從「培養就業」過渡的「特定技能1號」提出，能夠最長工作5年卻不允許偕同家人不妥。米山主張稱：「擁有一定技能、建立了（生活）基礎，沒有理由不允許偕同家人。」法相小泉龍司認為需考慮社會成本等，表示「將關注輿論與培養就業的模式，作為課題思考」。

共同社3月25日報導，日本厚生勞動省向專家研討會出示了一項方針，關於持有「特定技能」在留資格等在護理一線工作的外國人才，允許其從事目前不准許的上門護理服務。由於大體上已獲得同意，預計最快在2024年度內解禁。由於護理領域人手嚴重短缺，此舉意在擴大外國人才的業務範圍，以確保勞動力。

報導說，圍繞前往家裡的上門護理，存在與老年人無法用日語進行充分溝通的擔憂，因此一直不允許持有「特定技能」在留資格的外國人等從事相關工作。為此，預計將設置需進行必要的培訓等條件。

將解禁的在留資格包括「特定技能」，「技能實習」以及基於經濟夥伴關係協定（EPA）的護理福祉士候選者。目前持有這三種資格的總計約4.57萬人在護理一線工作。

日本厚勞省在研討會上透露了要求相關企業需滿足的條件：（1）進行與用戶的溝通和日本生活方式等相關培訓；（2）為在上門護理時應對緊急情況，需利用平板終端和數位技術；（3）作為騷擾對策需設立諮詢窗口等。

對應對老年人不存在擔憂、可以進行上門護理的外國人現在包括EPA護理福祉士和「護理」在留資格總計約8600人。

如果政府向本屆國會提出的相關法案獲得通過，那麼「技能實習」最快將在2027年改為接納外國人才的新制度「培養就業」。預計新制度也將允許從事上門護理服務。

圍繞上門護理，由於相關企業收入來源的護理報酬基本費用在2024年度修改後將減少，因此出現了對經營惡化的擔憂。