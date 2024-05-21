台中捷運綠線21日近中午傳出持刀砍人事件，國民黨議員黃馨慧、朱元宏於議會質詢指出，傳出有民眾按下緊急求救鈴卻無人回應，是否求救程序出問題？要求相關單位檢討治安管理和應急反應作為並改進相關措施；中捷董事長顏邦傑說，乘客按完緊急求救鈴後即離開，待行控中心回應，已無乘客回應。

中捷綠線21日上午11點多傳出持刀傷人案，年約20歲洪姓男子自水安宮站上車後，突持刀砍向同車廂民眾，造成約17歲呂姓少年胸口及肩膀及手臂2處撕裂傷，年約27歲許姓男子臉頰約8分撕裂傷，另名年約20歲男子右手多處割傷慘案；包括國民黨議員林孟令、黃馨慧和朱元宏都於議會質詢關心該事件。

黃馨慧說，他看到有乘客受驚嚇之餘，逐車廂按緊急求救鈴卻沒人回應，中捷緊急求救程序難道出問題？她也說，中捷砍人意外靠乘客合力制伏歹徒，萬一今天持刀砍人者無法被眾人制服，後果不堪設想，建議台中捷運應該編制捷運警察隨車，否則光是捷運公司一般隨車員恐無法保障乘客安全。

朱元宏也說，去年510中捷吊臂事件的專案小組尚未結案，今日持刀傷人事件再次突顯乘客安全不足。他呼籲，中捷公司應再針對今天的事件提出更注重乘車安全的執行計畫，以徹底改善捷運安全環境，同時要求市警局增加警力應對捷運及其他公共場所的安全需求。

台中捷運公司董事長顏邦傑回應，捷運車門旁都有緊急對講機和緊急停車按鈕，乘客按完緊急對講機後，行控中心cctv有看到畫面，並在下站停車來處理，行控中心也有用對講機呼叫乘客，但乘客已離開無應答；台中市警察局長李文章則說，初步調查，洪嫌約11時3分在水安宮上車，不知原因就攻擊同車廂乘客，捷運警察隊即日起也會加強勤務，提升見警率，讓民眾安心。