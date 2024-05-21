多位國民黨新北市議員獻上小白花悼念。（王揚傑攝）

民眾主動獻上小白花悼念。（王揚傑攝）

下午4時22分現場默哀3分鐘。（王揚傑攝）

民眾主動獻上小白花悼念。（王揚傑攝）

民眾主動獻上小白花悼念。（王揚傑攝）

2014年5月21日下午4時22分台北捷運板南線發生鄭捷隨機殺人案，造成4死24傷，迄今已過10年。新北市議員林國春今（21）日特別在江子翠站3號出口舉辦悼念暨反廢死音樂會，希望慰藉死傷的受害者及家屬，並表達反廢死理念。詎料，台中捷運今日竟也發生隨機砍人事件，不禁喚回社會10年前那段慘痛的記憶，也凸顯這場音樂會的意義。

今日活動地點鄰近新北市議會，因正值議會期間，國民黨新北市議員金瑞龍、陳儀君、呂家剴、戴湘儀等及新北市社會局長李美珍、民政局長林耀長、前立委游毓蘭、吳斯懷等人都先後到場致意，許多民眾也紛紛主動獻上小白花哀悼。下午4時22分，林國春帶領現場所有人默哀3分鐘，悼念當年不幸的亡者。

林國春說，在此要嚴重地呼籲，鄭捷不是英雄，他是狗熊。社會是有法律的，唯有速審速決，警察馬上移送、檢察官馬上起訴、法院馬上判死刑、馬上執行，才有威嚇的作用，相信市長侯友宜也是堅決反對廢除死刑，全台灣中華民國的國民有80％以上反對廢除死刑，被害者家屬是95％反對廢死，在此嚴正呼籲政府要正視，這才是主流的民意。

對於今天中捷發生砍人案，林國春表示，很不幸今天這個日子又發生台中捷運喋血事件，相信社會會嚴重的譴責以外，司法單位會馬上移送、馬上的起訴、馬上的判刑。犯罪學理論指出，犯罪有學習、模仿作用，但這不值得學習，不值得模仿，因為要付出很大的代價。

立委張智倫透過錄影聲援反廢死，他表示，現在有8成的民意反對廢除死刑，應該給受害人及受害人家屬法律可以還他公道的機會。

立委洪孟楷說，10年前有鄭捷隨機殺人事件，今天台中捷運也發生隨機行凶事件，令人感到非常恐慌，我們需要台灣的治安良好，所以要有死刑來執行正義。

立委王鴻薇表示，台灣人民超過8成反廢死，可是可以看到過去蔡英文政府所提名的大法官，想要做出廢死是合憲的決定，這是完全違反台灣人民的意願。