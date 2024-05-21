惠恕仁總統參觀建置中即將落成最新型的正子電腦斷層掃描儀PET／CT。圖新光醫院提供

新光醫院吳東進董事長親自接待惠恕仁總統，並於吳火獅先生銅像前合影。圖新光醫院提供

惠恕仁總統並至新光醫院衛教攝影棚錄製「子曰論健康」節目。圖新光醫院提供

520賴總統就職大典，友邦之一的帛琉總統也受邀來台，除了偕夫人參加晚宴外，這次更到台灣新光醫院進行例行健康檢查，並參觀將落成最新型正子電腦斷層掃描儀PET／CT，由於台帛雙方醫療合作超過17年，惠恕仁表示，待掃描儀建置好會再來檢查，也不忘宣傳觀光，他宣布，只要台灣民眾搭乘周一華航班機直飛帛琉，一下機就可至帛琉觀光局領取250元美金現金暢遊。

今年台帛建交25週年，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）受邀來臺參與520賴總統就職典禮，21日則偕夫人至新光醫院進行例行健康檢查，新光醫院董事長吳東進、侯勝茂院長、洪子仁副院長、帛琉醫療小組召集人楊國卿等人親自接待。

惠恕仁這次特別參觀醫院建置中即將落成最新型的正子電腦斷層掃描儀PET／CT，新光醫院表示，新一代PET／CT Biograph Vision效能大幅提升，包括具更快掃描速度，從18分鐘降到11分鐘、更低注射劑量，可從5mCi降到3mCi，還有AI智能輔助醫師精準診斷、判讀病灶位置，提升病灶偵測率，惠恕仁特別向院方表示新型的PET／CT建置完成後一定會再回來健康檢查。

惠恕仁表示，特別感謝17年來台帛醫療合作，至今年4月己有超過4600位帛琉居民，透過直航醫療轉診到新光醫院接受治療及手術，尤其疫情期間帛琉最需要的時候，新光快速組成醫療團隊，即時支援防疫及，讓帛琉民眾順利度過疫情來襲。

惠恕仁這趟還不忘宣傳帛琉的觀光旅遊，他指出，今年台帛建交25週年，6月24日前，搭乘每周一華航班機直飛帛琉，可以至帛琉觀光局直接領取250元美金（約台幣8000元），只限台灣人持護照與登機證領取。

另外，自7月18日起，中華航空將新增周四航班，屆時每周將有4航班直飛帛琉。惠恕仁也特別介紹許多帛琉私房景點，例如Nikko Bay秘境等，並提到今年9月將舉辦第二屆帛琉馬拉松，歡迎台灣民眾參加這場有著「上帝的水族箱」及「彩虹的故鄉」美麗帛琉舉辦的體育盛事。

新光醫院洪子仁副院長表示，17年來台帛醫療合作從早期派遣醫謢駐診「醫院對醫院」，發展到帛琉健保醫療轉診的「醫院對國家」模式；從醫療援助轉變到國際醫療（保險）模式，從支援帛琉居民疾病治療進展到深入校園公共衛生模式，一路走來，不僅為國際醫療開創全新且切實可行的範例，對鞏固臺灣與帛琉的邦誼也深具貢獻。