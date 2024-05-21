在輝達與多家科技公司上漲的帶動下，那斯達克指數周一（20日）收在歷史新高16794.87點。但隨著輝達財報開獎時間的逼近，市場觀望氣氛濃厚，周二（21日）那斯達克指數早盤回落。輝達將在22日美股盤後公布財報。

截至台北時間21日晚間10點50分，道瓊工業指數上漲68.77點（或0.17%），暫報39875.54點；那斯達克指數下跌9.02點（或0.05%），暫報16785.85點；標普500指數上漲4.84點（或0.09%），暫報5312.97點；費城半導體指數下跌28.7點（或0.56%），暫報5061.65點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果漲0.55%，谷歌母公司Alphabet小漲0.36%，微軟漲0.82%，亞馬遜跌1.33%，臉書母公司Meta小跌0.40%。半導體類股普遍走跌，輝達小跌0.16%，超微跌1.13%，台積電ADR小跌0.07%，聯電ADR逆勢漲1.49%。

周二美國聯準會（Fed）多位官員將陸續發表談話，而周三Fed將公布上次貨幣政策的會議紀錄。投資人將持續從中判斷Fed的政策走向。

專家認為，輝達財報無疑將成為本周影響市場的重要因素。瑞銀分析師Jason Draho表示，「最新的一系列經濟成長、通膨與Fed數據為市場繼續走高提供了宏觀支撐。輝達本周公布的2024年第1季財報可能會推動AI的發展趨勢」。