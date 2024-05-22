全家獨家開賣台灣啤酒✕乖乖聯名「奶油椰子啤酒」；另購買指定商品任3件，6月11日前還能以49元加購500ML提把啤酒杯。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11國際冰品節逾50款夯冰「任2件0元起」，同步推出多款涼夏新飲品。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11霜淇淋新口味「海鹽蜂蜜牛奶」初登場，澎湖地區首度開賣。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

夏日高溫難耐，順勢帶動超商冰品業績穩定成長逾1成，業者近期再推任二件最低0元起好康；手搖飲、酒款同步帶來新品項，為民眾消暑提供新鮮選擇。

全家即日起端出「哈根達斯冰品特賞抽抽樂」與「亞洲啤酒節」，6月11日前於全家店舖買哈根達斯指定冰品任二件，即可參與線下抽獎活動1次，最高有機會抽中「任二件0元」；全家App同步推「哈根達斯冰品特賞抽抽樂轉盤遊戲」，會員每天享2次抽獎機會，再抽哈根達斯指定冰品任二件85折、7折、55折及0元優惠券。

此外，全家集結日本、韓國、台灣45款超夯啤酒，即日起至6月11日，推「指定啤酒任選3件82折」及「下酒菜加購半價」優惠，囊括台灣啤酒、臺虎精釀、WAT、Asahi、KIRIN BAR、Orion等人氣商品，還能以半價優惠購買FamiCollection麻辣牛雙寶、麻辣花生、麻辣米血糕、麻辣朱雙喜4款下酒菜；業者更獨家開賣多款跨界聯名特色啤酒，包含台啤乖乖聯名奶油椰子啤酒，將經典乖乖奶油椰子口味與台啤滑順口感結合，值得一試。

7-11即日起推出「國際冰品節」，集結逾50款人氣指定冰品，祭出指定冰品任2支最低0元起、同步加碼冰品集點GO免費抽手機、使用7-11 App／LINE官方帳號線上線下同步玩最高每天有5次中獎機會，最高現省199元；同步登場的還有超商話題人氣霜淇淋「海鹽蜂蜜牛奶」新口味，與蜂蜜故事館聯名，於澎湖限定門市開賣。

7-11近期也與涵碧樓獨家聯名開發「紅心芭樂梅釀綠茶」、「桂花蘋果紅玉紅茶」，分別以飯店品牌招牌甜品與迎賓茶延伸，搭配在地水果保留新鮮風味，為炙熱夏天帶來另一股清爽風味。

除了飲品以外，更與五星泰籍名廚阿明師聯名監製的「優菓甜坊摩摩喳喳甜湯」，香濃椰奶濃郁美味去年甫推出便登上系列商品銷售第一名，累積可堆疊213座台北101，今年再度強勢回歸，同步推出全新清爽系甜品「優菓甜坊楊枝甘露」。

OKCAFE與可口可樂旗下的OOHA攜手合作，推出「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，結合OKCAFE莊園級美式與人氣口味氣泡飲，給您帶來清爽美味的享受。即日起至5月29日，限時清爽價49元；同時間，買6款指定風味飲，包含阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、水果紅茶、水果青茶、焦糖風味奶茶、黑糖醇奶茶，即享單杯7折優惠。另外， OKmart即日起於指定門市開賣療癒的香草牛奶霜淇淋及獨家開賣台式甜品專家-鮮芋仙的新冰品「鮮芋仙-芋頭椰奶冰棒」。

萊爾富即起推出Hi café特大杯泰式奶茶，單杯售價55元，添加飛燕牌煉乳，茶與奶完美比例融合，喝起來更加濃郁，28日前還有指定奶茶特價49元，品項包含特大杯泰式奶茶、特大杯紅茶拿鐵、特大杯黑糖珍珠奶茶、大杯草莓風味茶歐蕾。

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