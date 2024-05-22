新任金管會主委彭金隆22日首次到立院進行業務報告並備詢。針對健保署長石崇良表示將提高補充保費費率，從現行2.11％調升至3％，但尚未經過試算，只是討論方向之一。彭金隆答詢稱「沒有收到相關訊息，會等衛福部來溝通。」李彥秀質疑，政府是一體的，健保署沒有溝通、沒有規劃、沒有試算就逕自對外放話「擬調高健保補充保費」，還說出3％這樣明確的數字，真的非常不可思議。直呼金管會一定要有自己的立場。

李彥秀22日發文提到，今天是彭金隆主委首次到立院備詢。過去政治大學商學院副院長彭金隆，對「保險資本監理是否該與IFRS財報脫鉤」持正面的看法，認為「財報是以極短線的淨變現觀點為基礎，導致損益與淨值劇烈波動，是否能忠實表達壽險超長期經營周期？」特別是2008年金融海嘯、2020新冠疫情、2022美國暴力升息，雖然造成壽險業淨值比的劇烈下滑，但是最後證明只是「虛驚一場」，很快又恢復正常的水準。

李彥秀利用詢答機會問彭金隆：「今天的彭主委，是否還會落實昨天彭教授的理念？」「『財報淨值比不得低於3％』的壽險業監理天條，會不會加以調整？」彭金隆答詢時表示「淨值比（規範）訂在保險法，剛性蠻強的，」「（彭金隆）心中對淨值比3％監理制度心中已有想法也有腹案，會等有方案較可行時，再向外界報告。」

彭金隆表示，自己大學念的是會計系，非常清楚根據使用者不同，編制的方式就不同，稅務會計與財務會計不同，IFRS是財報、ICS是長期的清償能力，未來會努力釐清兩者的差異。彥秀肯定彭金隆主委勇於任事，期待更合理的保險資本監理，可以忠實表達壽險超長期經營周期，創造壽險業與保戶的雙贏。

李彥秀指出，報載「健保署長石崇良表示，將提高補充保費費率，從現行為百分之2.11，調升至百分之3，不過這尚未經過試算，只是討論方向之一。」也針對此點質詢，彭金隆回應「沒有收到相關的訊息，會等衛福部來溝通。」李彥秀質疑，政府是一體的，健保署沒有溝通、沒有規劃、沒有試算就逕自對外放話「擬調高健保補充保費」，還說出3％這樣明確的數字，真的非常不可思議。

李彥秀強調，金管會一定要有自己的立場，也要審慎評估對於長期投資存股族的衝擊，政府政策必須周延，不是想到哪裡做到哪裡。