懷孕生子十分辛苦，產後復原也不一定順利。一名媽媽透露，前陣子生完第二胎後由醫師縫合私密處，如今想要跟老公開機恩愛，卻發現洞口變得很狹窄，老公也苦惱無法進入，讓她好奇求助有什麼方法可以改善，讓不少女網友直呼不敢生，也有人建議回去找醫師處理最好。

一名人妻在Dcard發文表示，自己剛生完第二胎，產後發現私密處明顯跟產前長的不一樣，推測是生產時醫師有縫合傷口，不過近期要跟老公開機，卻發現一度摸不到洞口，疑似醫師縫合得太緊，只能進去一隻手指，兩隻手指就無法併入，直接卡在洞口，老公的尺寸正常，摸到都說不知道要怎麼進入，讓她很怕又要再開刀，好奇「有沒有一指寬是如何進去的？」

貼文引起討論，讓一票網友驚呼，「我要哭了，想都覺得痛」、「我還聽過隨便縫沒對齊的」、「忽然覺得剖腹產也不錯」、「每日恐生目標達成（1/1）」、「真的謝謝原PO，我就直接不生了啊」、「已不是女大生，已婚，也被嚇死 」。

不少人則建議回去找醫生開刀，「實習的時候有遇過，就是開刀重縫」、「如果真的不行只能再去重建吧」、「愛就是重縫...」。

也有過來人分享經驗，「我產後那時也是進去就痛到哭，後來自己試著先拿玩具潤滑練習進入，產後八九個月才成功開機」、「生完第二胎在手術房縫合時，婦產科醫師有順手幫忙處理了陰道口，後來坐完月子老公想開機，但真的很痛怎麼都進不去，吃素了半年後，某天就忽然可以了」。