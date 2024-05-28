立法院近日進行國會改革法案表決，其中之一是藐視國會罪，民進黨號召民眾上街頭抗議。雲林縣縣議會今（28日）總質詢中，縣長張麗善因搶答被民進黨議員林文彬制止，「你不要藐視議會」，張麗善回擊「那你們還去抗議什麼？」

林文彬28日質詢虎尾鎮西安抽水站的功能不彰；張麗善答詢表示自從西安抽水站加上移動抽水平台分流後，虎尾已經不再淹水；林文彬回「換了位子換了腦袋」，張麗善回擊「是你換了位置換了腦袋」，並提及北港淹水問題如何解決。

林文彬要求張麗善不要搶話，張麗善未停止，林文彬表示「你不要藐視議會」，張麗善脫口「那你們還去抗議什麼？」林要求擔任主席的議員張維崢制止，張麗善停止發言。

林文彬繼續質詢後又重提「不要換位置換腦袋」，張麗善又發言「你不要扭曲事實」，兩人一來一往，林文彬回擊「你給我店店（你給我閉嘴），現在是我在講，還是你講」，張麗善又回嘴「我可以回答啊」，主席張維崢急喊「一問一答、請一問一答」，張麗善回「尊重主席」。

張維崢表示，不是誰換位置換腦袋，人民有抗爭、訴求的自由，張麗善獲得雜誌評比的肯定，他們也認同肯定，提出數字監督縣府也是議員的職責，縣長不要動不動就說他們去抗議，難道他們有拿鋤頭去抗爭嗎，人民有自由表達想法，這是國家賦予的權利。