TOYOTA總代理和泰汽車近年持續投注資源贊助各種流行文化，今年已第六度贊助2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，以行動力挺台灣流行音樂文化，另外也宣示將於年底舉辦ALTIS GR SPORT統一規格賽（One-make Race）示範賽，希望能夠讓更多年輕人關注台灣賽車運動。25日於台北小巨蛋盛大舉辦的hito流行音樂獎頒獎典禮上，統規賽車驚喜現身，展現TOYOTA品牌年輕活力的多元面貌。

本次於hito流行音樂獎舞台上首度亮相的COROLLA ALTIS GR SPORT統規賽車，即為TOYOTA第一台使用全新上市COROLLA ALTIS GR SPORT改造的賽車，賽車部品包含：符合最新FIA規範的防滾架、經FIA認證的Sparco賽車椅、六點式安全帶及本次統規賽專屬的煞車與懸吊系統，不僅安全規格符合國際水準，更強化了激烈操駕的耐久性。

今年hito流行音樂獎有超過30組藝人輪番上陣奮力飆唱，COROLLA ALTIS GR SPORT統規賽車亦陪伴群星熱力演出並見證每個獲獎的榮耀時刻，成為hito流行音樂獎舞台上另一個備受矚目的焦點。也開創了流行音樂與改裝賽車的精采共演：新生代唱作團體U:NUS以勁歌熱舞與COROLLA ALTIS GR SPORT統規賽車夢幻搭配演出，帥氣破表掀起活動演出高潮。

TOYOTA贊助Hit FM舉辦「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」，由TOYOTA車輛營業本部協理韓志剛與活力DJ阿娟攜手登台，共同頒發多項大獎。韓志剛不僅向DJ阿娟介紹COROLLA ALTIS GR SPORT統規賽車的開發理念及出色的內外裝風格，更宣布TOYOTA將於年底舉辦ALTIS GR SPORT統一規格賽（One-make Race）示範賽，以推廣更公平、安全跟精彩的賽車比賽，屆時民眾即可一睹多台COROLLA ALTIS GR SPORT統規賽車同場競速、血脈賁張的精采比賽。

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