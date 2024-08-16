凱米颱風過境已3周，山區仍持續性降雨，結實累累的酪梨果樹出現裂果、斷枝、根腐等持續性損害，農民叫苦連天。
大內區是台南市最大酪梨產區，果農李文田表示，凱米颱風過後至今，大內山區幾乎每天下雨，雖然持續時間不長，但雨滴都很大，雨勢強勁，打在結實累累的樹枝、果實上，輕則造成落果，重則斷枝，樹枝上掛著的2、30顆待熟的果實全都報廢。
李文田說，他有7分地以網室栽培酪梨，5分地露天栽培，颱風過境時，掃掉約2、3成的酪梨，颱風過境後至今，每天都持續落果，初估又損失1至2成，而且還有幾棵果樹根部泡水腐爛倒掉的，必須重種新樹，這些持續性災害都不是申報災損的當下看得到的，多數農民選擇默默承受。
李文田指出，風災也造成部分酪梨授粉不全，外型宛如「小黃瓜」，口感還是很好，雖然有許多民眾要出價收購，但他嚴格要求自己的果實品質，不達標的果實全都不賣，最後全都分送給訂貨客戶與親友。
酪梨青農楊子賢說，她的果園位於曾文溪畔，採露天草生栽培，颱風期間園內積水深度目測至少1人高，她跟父親直到第3天颱風假才涉水挺進果園，落果損失約3成，但部分果樹連根翻起，部分樹葉開始萎凋，明顯是根部因浸水受損，她跟父母都沒有救樹的本事與經驗，只能重植新樹。
楊子賢表示，待採收的酪梨經過颱風催殘，飽含水份，經過日照，轉色不全，從果腹爆裂，這些持續性傷害仍密集上演，她每天忙著重建果園，心力交瘁，無暇訴苦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。