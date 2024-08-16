高雄一對夫妻花了4508萬元向某建設公司購買豪宅頂樓，還沒入住就發現房子有7處漏水，而建商用打漏水針方式處理，交屋才半年多，遇上豪大雨，除了原本的7處漏水點，又多4處新的漏水點，氣得他們向法院提告要求建商負責並索賠損失，法官判建商應把房修到沒有漏水狀況，並賠償201萬餘元。全案可上訴。

判決指出，2020年7月，該對夫妻向知名建商購買頂樓豪宅，包含車位等共花了4508萬；同年8月27日驗屋時，發現共有7處有滲漏水，建商同意會把漏水修好，，10月底交屋，未料，隔年6月高雄降下豪大雨，除了原本的7處漏水點外，另又出現4處新的漏水點。

夫妻檔指控，建商雖承諾修繕後才交屋，但僅願針對漏水點修繕，拒絕將頂樓露台防水層全面重新施作，只在漏水點以局部打漏水針方式處理就宣稱修繕完畢，還拒絕他們試水確認，自行委請高雄市土木技師公會進行漏水鑑定，結果判定是上方露台防水功能失效導致滲漏水，加上交屋時是毛胚屋，漏水問題害他們一直無法進行裝潢作業，提告要求建商應負責把漏水問題修到好，並賠償房屋水造成的屋價減損201萬餘元。

高雄地院審理時，建商稱，雙方交屋會勘時未有滲漏水情事，雖然隔年6月遇到超大豪雨，出現多處渗漏水痕跡，公司也同意修繕，但遭拒絕。

法官依照保固證明書，建商應將房屋修繕至無漏水狀態，再根據瑕疵不動產污名價值減損估價指引內容計算，發生漏水後，屋價減損201萬餘元，因此判建商除應把豪宅修到沒有漏水，並須賠償201萬餘元，可上訴。