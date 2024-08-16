民眾黨爆發政治獻金疑雲，黨內不少人直指時任競總總幹事黃珊珊要負責，要她辭去不分區立委，民眾黨今11時也召開中評會，但由於當事人未到場，暫無結論，下周將邀當事人到場說明。民眾黨發言人吳怡萱表示，中評會是獨立機關，這次議處會依情節輕重評估，有分「給警告、停權、開除」三種情況，也會有相對應的結果。

吳怡萱今日上午受訪表示，中評會是民眾黨的獨立機關，這次議處會依情節輕重評估，有分「給警告、停權、開除」三種情況，也會有相對應結果。

對於什麼情況下黃珊珊會丟失不分區立委職位？吳怡萱說，先讓中評會可以獨立運作行使職權，開完會之後才會有比較確定的答案，「除非中評委開除黃珊珊，才有這樣狀況，我們不要先預作立場」，讓中評會獨立運作、獨立行使職權，開完會才會有比較確定的答案。

吳怡萱也還原，中央委員在中央委員會上是「打開天窗說亮話」，特別點出「身為黨的競選總部財務總管，怎麼會讓這種事情發生」，大家也都很意外，甚至也有中央委員問柯文哲，怎麼會找高中同學做財務長，但大家情緒都是愛之深責之切，希望給主席大家的想法，柯文哲聽完後也是坦言自己識人不明、用人不當。

吳怡萱也說，柯文哲說「識人不明」，雖然當下是對李文宗有批評跟指教，但這個沒有特別要指涉誰。

根據《民眾黨紀律評議裁決準則》，黨員違紀行為之處分分三種：警告、停權、除名；停權指停止黨員權利，期限不得超過3年。除名指開除黨籍，被除名者喪失本黨黨籍。

然而，經過民眾黨中評會11時起開會討論時任總幹事黃珊珊、財務長李文宗以及會計師端木正的懲處，但3位主要當事人皆未出席，中評會主委李偉華已於下午宣布，將於下周邀請當事人黃珊珊、李文宗及端木正到場說明，後再進行議處，今日會議尚無結論。