翻攝爆料公社

開車巧遇超人的玩笑梗，在多年前相當流行，沒想到近日居然有人在國道上，不要命的拍攝這一點都不好笑的影片，從影片中可以看到，男子搞笑學超人飛，與駕駛一搭一唱，還問要不要吃零食，這段影片被上傳到網路，國道警方表示將追查通知車主到案說明。

這種「超人遊戲」其實是從國外開始流行，以單手握住後座把手，將整個上半身探出車外，或是以雙腳為支撐再讓人拉住身體，影片效果十足，但實際上非常危險，尤其是模仿過程中，不清楚後方車況，很有可能會造成嚴重意外。

國道警方查看這段網路影片，根據影片中所顯示的路段，研判應該是在中南部的國道區域，已經著手調閱監視器追查車牌，將通知駕駛到案說明，影片中的乘客跟駕駛，已經涉犯道交處罰條例第30條，可罰3000到1萬8千元，還有沒繫安全帶，可開罰3000元，如駕駛自己開車還拿手機拍攝，再加罰3000元，三條違規總計最高可罰款2萬4千元。

而網友看到影片後紛紛留言表示：「活在猴子的世界，不知道網路無遠弗屆直通警界嗎？」、「我沒看到想看到的。」、「看這個白痴的行為，這個是一定要罰的。」、「教改出人才」、「傻眼」、「用生命在開玩笑」。