桃園市某國中1名男學生，疑似因為感情糾紛被要求當眾下跪道歉，一旁學生圍觀並拿手機側錄全過程，有同學還叫囂「不要嬉皮笑臉」，霸凌過程全被拍下，上傳網路，網友說，這算是霸凌嗎？目前已進行校安通報，並申請下架該影片，桃園市政府教育局介入調查。

據悉，該事件於今年4月發生，學生疑似因為感情問題，被要求下跪，口中說到「對不起，不應該開你女朋友玩笑」、「深感抱歉」等言詞，一旁學生還將過程拍下上傳至網路，近日流出，校方16日晚間8時了解事件後，當晚進行校安通報，並申請將該影片下架，並請行為人及其家長19日上午9時，到學校進行溝通協調。

教育局接獲通知，立即刻請校方校安通報，並函請校方啟動霸凌調查，請學校加強留意雙方學生互動情形，輔導案內學生，若對本案學生有轉介輔導需求，可向桃園市學生輔導諮商中心提出。

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