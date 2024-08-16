三星的AI摺疊機Galaxy Z Flip6在奧運會上紀錄選手榮耀時刻，成為賽事另類焦點，台灣三星電子延續討論熱度，與咖啡品牌「TEN THOUSAND」展開跨界合作，打造《Galaxy AI 期間限定體驗店》，於TEN THOUSAND台中城市概念店、台北誠品生活松菸店接力登場，現場擺設放大版Galaxy Z Flip6、摺疊機躺椅還有三星聯名可頌，透過拍照打卡與實機體驗讓消費者感受摺疊機在日常生活中的魅力。

以多功能封面螢幕為靈感，巨型Galaxy Z Flip6打卡裝置將成為熱門打卡點。（三星提供）

《Galaxy AI 期間限定體驗店》的水池區擺放Galaxy Z Flip6超大摺疊造型躺椅。（三星提供）

位於台中北屯區松竹路三段的「TEN THOUSAND」台中城市概念店自8月16日至9月15日，在戶外草地區特別設置巨型Galaxy Z Flip6裝置，展現Flip6的3.4吋大尺寸多功能封面螢幕特色；水池區則擺放Galaxy Z Flip6超大摺疊造型躺椅，打造熱門拍照點，透過生成式相片編輯功能發揮創意，或是運用AI在躺椅上來段Breaking倒立。

三星與「TEN THOUSAND」合作開設台中城市概念店，打造快閃AI體驗。（三星提供）

台北誠品生活松菸店的《Galaxy AI 期間限定體驗店》，將於8月30日至9月30日啟動。不但可購買三星與TEN THOUSAND合作的聯名餐點，體驗櫃中也展示著最新Galaxy Z Fold6｜Z Flip6旗艦摺疊系列，現場還將設立放大版Galaxy Z Flip6摺疊裝置。

只要在指定區域完成Galaxy AI體驗，可兌換限量Galaxy飲料提袋、上傳餐點照可抽The Freestyle微型智慧投影機。