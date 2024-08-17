巴黎奧運閉幕，今年比賽充滿了低碳環保理念，這一理念滲透在選手村的設施和飲食安排中。選手村不設冷氣，並沿用了東京奧運的紙床，這些舉措旨在減少碳足跡。同時，選手村的餐飲也發生了顯著變化，素食比例大幅提升，高達60%。這一環保舉措雖然受到部分人士的讚賞，但也引發了對運動員營養攝取的質疑，特別是對於那些依賴高蛋白飲食的運動員而言，這樣的飲食安排能否滿足他們的需求成為熱議話題。

1948年倫敦奧運，竟要求各國參賽選手自帶糧食赴會。(圖/翻攝微博)

然而，奧運歷史上，選手們面臨的飲食挑戰遠不止於此。回顧過去的奧運，選手的飲食安排從簡陋到逐漸完善，其中不乏許多鮮為人知的故事。例如，1948年倫敦奧運，當時正值二戰結束後的重建時期，英國資源匱乏，竟要求各國參賽選手自帶糧食赴會。這導致參賽國紛紛帶著大米、麵粉、甚至活羊前往倫敦，為選手提供基本的飲食保障。阿根廷代表團甚至帶來了廚師和活牛，現場宰殺以供應新鮮肉食，而荷蘭則運來了大量的水果和蔬菜。義大利代表團則帶來了大量的通心粉，在選手村內與其他代表團交換食材，這樣的場景在今天看來無疑是十分特殊的。

早在1896年首屆現代奧運會時，參賽選手的餐飲條件更為艱苦。那屆奧運會在希臘雅典舉行，選手們僅能獲得橄欖、乳酪和葡萄酒等簡單食物。參加馬拉松比賽的選手甚至只能依靠柳丁和牛奶作為賽前補給。當時的物資匱乏使得選手們的飲食保障十分有限，這與現代奧運會的豐富供應形成了鮮明對比。