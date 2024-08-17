中選會昨通過基隆市長謝國樑罷免案，敲定10月13日投票。國民黨立委，同時也是文傳會主委李彥秀痛批，這場罷免就是民進黨輸不起的延長賽，謝國樑積極解決前朝留下的爛攤子，積極打拼讓民進黨不開心不惜動用國家機器，動用網軍側翼「全黨打一人」，喊話投票日站出來「反惡霸挺善樑」。

李彥秀直指，事實上，這場罷免案就是毫無道理的「政治鬥爭」，就是民進黨「輸不起」的延長賽。作為罷免案導火線的「基隆東岸商場重新招標案」，基隆市政府在東岸商場產權法律上已經取得3連勝，司法早已還給謝國樑公道。

李彥秀表示，謝國樑上任後，積極解決前基隆市長林右昌留下的爛攤子，包括基隆田徑場3年未完工，基隆城際轉運站更是足足讓基隆市民等了5年，一直到今年7月謝國樑任內才啟用，另外，基市美術館工程缺失更高達363項。

李彥秀認為，謝國樑的積極任事，認真打拚，讓前市長林右昌不開心，讓民進黨不開心，不惜動用國家機器，動用網軍側翼「全黨打一人」。選舉罷免是憲法賦予人民的權利，但是把人民的權利惡意操弄為政治鬥爭的工具，仇恨動員的工具，就是對民主政治最大的羞辱。

李彥秀指出，國民黨以及全體黨公職會全力協助謝國樑做好市政，爭取建設，落實政見。基隆是台灣頭，更是台灣的驕傲，也要請所有基隆人站出來，我們挺的不僅是一位積極負責的市長，我們挺的更是台灣人的正直與善良，高呼10月13日一起「反惡霸挺善樑」。