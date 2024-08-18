柯文哲政治獻金風波延燒超過1周，綠營人士、側翼幾乎每日一爆，爭議仍未平息。國民黨立委洪孟楷對此直言，過去這周看到綠營網軍側翼活躍，但他也呼籲不要幸災樂禍！

洪孟楷16日在中視《庶民大頭家》中談到，在野陣營民眾黨發生此事要自己面對，但司法不能雙重標準，檢調不能選擇性辦案，今天這樣事情發生在國民黨、民眾黨可能有人要項上人頭要落地，這是嚴重又離譜事情，選舉過的人都知道相關支出申報，基本上都會有專門負責的人，再由專業會計師認證。

洪孟楷指出，過去這周看到綠營網軍側翼活躍，但他也呼籲側翼不要幸災樂禍，畢竟現在要看到此事發生過後對台灣民主法治有無好的方向，又或者是選擇性辦案。談到交保金額，洪舉例，先前進口蛋混充的涂姓蛋商涉偽造文書，最後是30萬元交保，但這次事件民眾黨承辦會計師端木正是100萬元交保，那時候進口蛋影響民生、社會經濟，結果商人30萬元交保，然後民眾黨會計師高出數倍？雖還是要看最後結果，但他質疑「連交保金額也有大小眼之分？民眾很難相信。」

至於這一周以來，為何民進黨網軍活躍？洪孟楷直指，因為要轉移焦點，誰還記得鄭文燦後續事件？超思雞蛋爭議呢？還是希望民眾黨說明清楚，司法檢調也真的應該持平的態度。