民眾黨假帳風暴持續延燒，國民黨主席朱立倫表示，希望民眾黨主席柯文哲平安度過此事，卻遭柯冷回「場面話大家都會講」；律師葉慶元形容柯的回覆為粗暴嗆聲，並直言「囂張沒落魄久」。

朱立倫日前喊話，希望柯文哲盡快釐清爭議、平安度過此次危機，因為不僅在立院，未來選舉時國民黨都需要與民眾黨有更多合作，不過，柯昨（17）日受訪回應，場面話大家都會說，民眾黨會解決自己的問題。

葉慶元昨在臉書發文指出，身為在憲法法庭中和民眾黨共同作戰的訴訟代理人，看到民眾黨最近接連出包，檢方更已開始調查柯文哲的京華城案，實在是感到不勝唏噓。而對於朱立倫的喊話遭柯文哲冷回，他直言，朱婉言送暖，卻遭柯粗暴嗆聲，根本是「好心被雷親」。

葉慶元也反問，民眾黨支持者若責怪國民黨沒有給予力挺，他們不妨換位思考，若出包的是朱立倫和他的家人，柯文哲、民眾黨立委黃珊珊等人又會說什麼，「還是那句話，出來混早晚要還的！囂張沒落魄久」。