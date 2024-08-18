背井離鄉的留學生活看似美好，但期間因當地風俗民情、語言文化的不習慣，或背負來自同鄉期望而逐漸將自己深陷於罪惡感的牢籠，其中多處不易、心酸，恐只有當事者才能深感其受。對此，有網友透過Dcard並以「留學卻感到壓抑」命題發文，透露他近期開始出國攻讀語言班，期許之後如願申請學校，並坦言，「雖然這只是個短期課程，但我卻感受到前所未有的壓力。」

原PO說，他不僅需要適應新的學習環境和文化，甚至課程須達到標準仍存在一定難度，最重要的還是因為思念親友，經常悶悶不樂。他感慨，看著身邊同齡人已經在事業、婚姻雙豐收，卻感覺自己似乎落後，並懷疑當初出國的決定，因此發文詢問廣大網友，「有人也有過類似的想法嗎？你們是如何調整心態、應付這些壓力的？希望能聽聽大家的經驗和建議，我雖然覺得很累，但是也知道這是一個很難得的經驗，不希望輕易就放棄！」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示：「這都是過程，重要的是從過程學習到什麼。 如果發現國外不適合自己，如何止損也是一種學習」、「有捨有得，知道自己要什麼，才不會最後兩頭空」、「每個人都有不同的時區 這是你自己的人生不是別人的 過好自己的生活不要比較就夠了」、「人都會看自己沒有的，那些結婚工作的人，也許反而很羨慕你還能有這個資源以及自由到國外讀書」。

評論區裡，也有一名網友以自身經歷為談，「個人覺得都已經選擇留學這條路了，就是會跟原先待在台灣的社交圈同溫層落差很大， 選擇出國就是會經歷一番國外的洗禮, 一定會有所收穫的雖然收穫不是立竿見影, 但現在出國還比較少責任跟負擔」，「假如你已經成家立業，上有老下有小的時候，去嘗試新事物會更有責任壓力，要顧慮的事情會更多。想想自己出國的目的是為了什麼，如果你還沒待到某個程度就回國會不會後悔, 會的話那就繼續在國外用力體驗, 不要讓未來的自己後悔。在台灣的人也會羨慕你有這樣的勇氣, 體驗他們無法經歷的生活，就跟你羨慕他們的生活穩定一樣。」