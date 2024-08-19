隨著2024年美國總統大選將近，外資ING分析多種不同情境的美國政權，對全球政策、貿易以及更廣泛的總體經濟衝擊等。

首先是萬一川普大獲全勝，共和黨在國會的勢力恐將大增，2017年減稅政策將回歸，並把製造業帶回美國，可望推動美國國內經濟成長。同時，目前的國際政策將暫時停擺，包括支持烏克蘭以及各種貿易關稅決策，因為川普會優先考慮美國國內各種情況。

匯率方面，預計美元開始走強，川普應會實施貨幣緊縮政策，如果美國經濟成長趨緩，美元匯價會走弱。另外，美國10年期公債殖利率可能升過5%，原物料的油價應該會因減稅而上漲，但長期來恐怕會下跌。

川普贏得總統一職國會恐將分裂，造成共和黨控制眾議院，民主黨控制參議院的局面。立法僵局可能會限制川普政策實施的績效性，特別是在減稅和移民控管方面。外交政策可能會與俄羅斯就烏克蘭問題達成協議，並緩解中東緊張局勢。

賀錦麗若當選美國下一屆總統的話國會仍然會分裂，在川普時代減稅政策和對企業以及富人徵收的稅務將告一段落，美國財政可望重新整頓。不過，賀錦麗政府應該會持續強力支持烏克蘭，以及全球其它聯盟，貿易方面也是如此。

因此，在寬鬆的貨幣政策下，美元可能將走弱。由於緊縮的財政與疲弱的經濟前景，公債殖利率貨將走高。因為成長前景不佳，油價可能會下跌，但中東緊張的局勢和烏克蘭戰事將持續下去，油價有機會在高檔位置一段時間。