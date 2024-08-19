小編今（19）日精選5件國內外財經大事。台股診本周走勢備受關注，從外資在台指期的動向可嗅觀望氣氛，淨空單數量增加，且高波動度顯示本周盤勢的盤面波動可能加劇，需多加留意。

【1】台指期 外資淨空單增加

台股16日大漲454.16點，收在22,349.33點，台指期上漲527點、收22,367點，期現貨正價差17.67點，電子期逆價差0.66點、金融期逆價差0.97點，美股四大主要指數16日除了費半在平盤之下，其餘微幅收紅，台積電ADR小漲0.33％，台指期夜盤則在季線之下游移，終場小跌22點、收22,343點。

【2】16檔法人追捧 蘊藏量能

台股上周大力反彈4.1％成今年周漲幅第二名，多頭向上挑戰最後一道季線反壓、亟欲站回所有均線的企圖明顯，不過市場交投冷淡、日均量約3,800億元，成為7月底以來成交量最低的一周，投資專家指出，篩選外資、投信、自營商上周齊買標的，計有友達（2409）、亞光（3019）、時碩工業（4566）等16檔，三大法人同步看好，買超力道延續不減，可望帶動本周台股率先出量衝鋒。

【3】GB200供應鏈 湧現募資潮

搭載GB200晶片的AI伺服器將於2025年放量，儘管量產時程眾說紛紜，不過AI伺服器機櫃報價是一般伺服器的十倍以上，拉高廠商的營運周轉金，因此GB200供應鏈湧現募資潮，已經公告的募資金額合計突破700億元，包括台光電（2383）、南俊國際（6584）、晟銘電（3013）、緯穎（6669）、廣達（2382），涵蓋CCL廠、伺服器導軌、液冷機櫃以及ODM組裝廠。

【4】台股反攻戰 3電子族群喊衝

台股自本波低點反彈2,686點、上周五（16日）收22,349 點，美股三大指數、台積電ADR皆呈小漲格局，延續多頭風采，法人表示，台股接下來反彈有望延續，預期指數將會在22,600點至半年線之間呈震盪整理格局，這段期間可關注蘋概股、機器人概念股、記憶體類股等三大電子族群。

【5】美民主黨開全代會 民調先報捷

美國民主黨全國代表大會19日登場，賀錦麗將接受提名成為首位亞非裔女性總統候選人，與共和黨對手川普正式展開對決。最新民調顯示，賀錦麗以49％的支持度微幅領先川普的45％，這對民主黨可謂顯著進步，打破一個多月前拜登與川普勢均力敵的僵局。