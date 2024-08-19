據《華盛頓郵報》周六的報導，烏克蘭和俄羅斯原本將在本月派遣代表前往卡達(Qatar)，就停止攻擊對方能源和電力基礎設施進行談判。

報導稱，協議應該有助於局部的停火，但是由於烏克蘭侵入庫斯克地區，談判沒有達成。

俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova說，俄羅斯和烏克蘭之間沒有就民用基礎設施的安全問題，進行直接或間接的談判。

華盛頓郵報引述烏克蘭總統府官員表示，由於中東情勢，在卡達首都Doha的談判已經延後，將於8月22日以視訊會議形式舉行。

俄羅斯和烏克蘭都指責對方在戰爭中攻擊了民用基礎設施，而且雙方都否認自己這麼做。

Zakharova引述普丁的話說，在烏克蘭地面攻擊俄羅斯之後，普丁在8月12日質疑了與烏克蘭談判的可能，她說：「跟釋放這種消息的人，沒什麼好談的」。

此外烏克蘭官員在周日指出，烏國空軍已經摧毀了庫斯克地區在Seym河的一座橋樑，將打擊俄羅斯的部隊補給能力。

烏國官員Mykola Oleshchuk說，前往庫斯克的方向又少了一座橋樑，烏克蘭空軍精準打擊了敵人的後勤能力，極大影響了敵方的進程。

該座橋是自從上周五以來烏克蘭攻擊的第二座大橋。

軍事分析人士指出，前進該地區有三座橋樑，俄羅斯可以透過這些橋樑對部隊提供補給，但烏克蘭已經嚴重損害了其中兩座。

烏克蘭說，自從8月6日越過邊界對庫斯克發動攻擊以來，已佔領庫斯克超過1150平方公里土地，以及80多個據點。