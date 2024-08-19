台南市鼓勵海葬，補助申請喪家1萬5000元的搭船費。（台南市民政局提供／程炳璋台南傳真）

台南市殯葬儀式觀念正逐漸改變，雖仍以火化放納骨塔為主，「植存」方式申請數逐年增加，台南市推動海葬已有12年，去年起補助每位亡者家屬1萬5000元補助，作為搭乘船舶補貼，申請數27人達新高，今年至8月中已有19人申請，顯現成效。

台南市推動「植存」殯葬方式已有成效，全市僅有的大內、仁德兩處植存園區，從2021年申請的1165人，2024年已達6012人，4年來成長5倍多。台南市民政局再鼓勵「不需占地」的海葬。

台南市2012年起受理海葬申請，惟真正辦理的家屬不多，2013年才出現1名家屬申請。隨著觀念改變，南部10年後才逐漸接受「死後骨灰撒大海」的方式。

台南市民政局2021年起每年補助3名喪家家屬免費搭船出海，鼓勵海葬，2022年海葬人數一舉提升為25人（2021年為8人），台南市民政局評估家屬搭船出海每趟費用約為1萬至1萬5000元左右，去年起改補助申請的喪家家屬1萬5000元，成效顯著，去年有27位家屬申請達新高，今年至8月中已有19人申請。

台南市民政局生命事業科表示，全台對於海葬地點有要求一定海域，喪家需要事先申請，台南市並未畫定專屬海域，只要在6公里以上的外海即可，目前台南市有2家船東經營海葬，多數從安平出海。現在撒骨灰要注意海上風向，現在是以可分解材質包住骨灰，整包丟入海裡。

南部人對於海葬過去存有疑慮，網路對海葬方式看法不一，有家屬親友遭亡者託夢，泣訴海水冷冰冰，沒有歸屬感的故事。近年觀念改變，許多申請海葬的家屬，申辦原因都是「亡者生前有交代」，加上現有現金補助搭船，未來「骨灰撒大海」更簡便，成為喪家選擇方式之一。