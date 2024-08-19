國民黨智庫副執行長凌濤。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳風波，柯文哲18日宣布由時任競選總幹事黃珊珊負責統籌「善後小組」，定期將查帳進度跟社會報告，被外界認為要力保黃珊珊。國民黨智庫副執行長凌濤直言，他相信沒有「母姊會」、「戰狼派」、沒有黃珊珊的台灣民眾黨，藍白合作可以順暢，在野力量可以集中。

凌濤質疑，柯文哲讓黃珊珊處理善後小組，給黃珊珊敗部復活的機會。但由一位屢次假民調、總統大選競總財務混亂，始作俑者的黃珊珊來善後，真的適合嗎？會不會根本「所託非人？」

凌濤表示，黃珊珊對藍白合從中作梗，是否曾想過民眾黨死活？對於在野成敗，是否毫不在乎？「全黨護珊珊」是不是已讓小草真正傷透了心？黃珊珊屢次搞破壞真正的意圖到底為何，仍不得而知。

凌濤認為，在野勢力沒有非誰不可，事實上，現在很多針對黃珊珊的諍言更是來自民眾黨內部。柯文哲真正要思考的是，「沒有黨，哪裡還有權？」手握黨團權力，卻失去基層支持，如同失根浮萍，不得不止血。

凌濤強調，他們對於台灣民眾黨立院到地方的民代，都還期待有更多民生、經濟、城市發展的議題及法案合作。他相信，沒有母姊會、戰狼派、沒有黃珊珊的台灣民眾黨，藍白合作可以順暢，在野力量可以集中。