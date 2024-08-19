韓國兩家人工智慧AI晶片製造商Sapeon Korea以及Rebellions正式簽署合併協定，之後叫做Rebellions。Sapeon Korea原是韓國大型電信業者SK Telecom的AI晶片子公司，Rebellions則是AI晶片設計新創公司，新公司的規模上看1兆韓元，約7.4億美元。

韓國調研單位CEO Score指出，在晶片和汽車零組件表現強勁的推升下，2024年第2季期間，500大中型韓企的共同獲利，跟去年同期相比增加7%。其中，因半導體出口暢旺，電子業的營利成長兩倍。同時，汽車類股的獲利也增近20%。

個股方面，三星電子跌1.87%，SK海力士也跌1.3%。現代汽車漲0.59%，汽車零組件的現代摩比斯也漲0.45%。韓元兌一美元在1338.6價位附近，韓元大幅升值19元。