韓國籍金姓男子與女友來台旅遊，涉嫌在旅館房內持鈍器重擊李女致死，高雄地檢署偵結後，依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴，將交由國民法官審理。金嫌聲請不行國民參與審判。法官考量他為外籍人士，訴訟程序需倚賴通譯雙向翻譯，且通譯人員未曾參與過國民參審模擬法庭訓練，恐讓審理程序所耗費時間長，因此裁定不行國民參與審判。

檢方調查，李女與金男2023年5月來台自由行，投宿前金區某商旅飯店，回國前一天下午，金男打給房務人員，表示女友突然失去生命跡象，要求叫救護車。救護人員趕抵飯店時發現李女已無生命跡象，緊急將李女送大同醫院急救，當天下午宣告不治。

法醫第一次解剖李女時，僅發現她四肢有瘀傷，當時還以為是單純的意外死亡。複驗時，為了確認李女細部傷勢，法醫特地剃去她的長髮，驚見李女後腦勺竟有一面積超大、圓型的瘀血痕，才發現李女的左側顱內出血、腦髓凹陷，明顯是遭鈍器敲擊或短距離撞牆，確定是他殺。

檢警事後勘驗現場，僅發現疑似打鬥留下的細微血跡，房間內唯一可能的兇器僅有一支酒瓶，懷疑2人爭吵過程中互毆，金男持酒瓶重擊李女導致重傷死亡，正當案情陷入膠著，檢方透過管道取得李女韓籍閨蜜提供的大量李女自拍受傷照，還表示李女時常向她訴苦遭金男家暴。檢方偵結後，依家暴傷害致死罪嫌將他起訴，因適用國民法官法，全案將以國民法官進行審理。

金嫌與辯護人聲請不行國民參與審判，高雄法院法官聽取檢察官、金嫌及律師意見後，審酌該案交互詰問、提示卷證等訴訟程序均倚賴通譯雙向翻譯，通譯人員未曾參與過國民參審模擬法庭訓練，審理程序所耗費時間非短，將讓國民法官不易聚焦爭點，且涉及醫學上專業知識，致使無法與職業法官為精緻討論，恐無法做出公平與正確決定，因此裁定本件不行國民參與審判。

★未經判決確定，應推定為無罪。