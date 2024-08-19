台南區漁會理事長林士傑於7月8日遭槍殺身亡，警方查緝期間，屏東縣一名林姓男子打電話到高雄市警苓雅分局三多派出所，聲稱主嫌躲在三多路一家會館，警方派出大批員警前往搜查準備攻堅，結果在搜了三個地點，只見3名客人和2名工作人員，不見槍手。警方事後追查林姓男子查證消息來源，他竟稱「是關聖帝君說的」，警方認定林男涉及謊報，依違反社會秩序維護法送辦，高雄地院簡易庭對林男裁罰新台幣一萬二千元。
林姓男子見林士傑遭槍擊身亡後引起社會關注，打電話到高雄苓雅警分局三多派出所報案，聲稱槍擊兇手就躲在三多一路上一家會館內，該會館位在苓雅與前鎮交界，引起警方重視，前鎮、苓雅警方，出動大批員警全副武裝前往搜查準備攻堅，結果清查3家店後，只有3名客人及2名工作人員在場，確認沒有報案人所稱的兇手才收隊。
警方事後再電詢報案的林姓男子，林男卻稱：「是關聖帝君打電話通知他的」，令警方聽了當場傻眼，確定是謊報，直接依違反社會秩序維護法將他送法院裁罰。
林男在回覆警方時口齒不清，疑似精神狀態不穩，但法官認為，林男所為是故意向警察機關謊報災害，無端耗費警力資源，影響員警正常勤務之運作，予以裁罰新台幣一萬二千元。
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