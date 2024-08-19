台南區漁會理事長林士傑於7月8日遭槍殺身亡，警方查緝期間，屏東縣一名林姓男子打電話到高雄市警苓雅分局三多派出所，聲稱主嫌躲在三多路一家會館，警方派出大批員警前往搜查準備攻堅，結果在搜了三個地點，只見3名客人和2名工作人員，不見槍手。警方事後追查林姓男子查證消息來源，他竟稱「是關聖帝君說的」，警方認定林男涉及謊報，依違反社會秩序維護法送辦，高雄地院簡易庭對林男裁罰新台幣一萬二千元。

林姓男子見林士傑遭槍擊身亡後引起社會關注，打電話到高雄苓雅警分局三多派出所報案，聲稱槍擊兇手就躲在三多一路上一家會館內，該會館位在苓雅與前鎮交界，引起警方重視，前鎮、苓雅警方，出動大批員警全副武裝前往搜查準備攻堅，結果清查3家店後，只有3名客人及2名工作人員在場，確認沒有報案人所稱的兇手才收隊。

林姓男子謊報殺害台南漁會理事長林士傑的槍手躲在高雄市三多路的某會館。（警方提供／郭良傑高雄傳真）

警方事後再電詢報案的林姓男子，林男卻稱：「是關聖帝君打電話通知他的」，令警方聽了當場傻眼，確定是謊報，直接依違反社會秩序維護法將他送法院裁罰。

林男在回覆警方時口齒不清，疑似精神狀態不穩，但法官認為，林男所為是故意向警察機關謊報災害，無端耗費警力資源，影響員警正常勤務之運作，予以裁罰新台幣一萬二千元。