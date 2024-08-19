托嬰中心虐兒案頻傳，衛福部社家署今年規劃修正「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，要求全國托嬰中心將監視畫面，統一上傳到中央雲端，防止查無證據狀況。社家署今（19）表示，經專家評估，此辦法有母法授權不足疑慮，將改與《兒童托育服務法》專法合併處理，預計年底前送出草案。

立法院2019年通過修正兒少法部分條文，明定托嬰中心應裝設監視錄影設備；為防止虐嬰案再發生，社家署今年4月公告「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」第5條之1修正草案，並規劃廣設「監管雲」，將托嬰中心監視器檔案，統一上傳到中央雲端系統，並保存影像至少30天。

社家署今（19）公布修正草案相關意見回應，代理署長張美美表示，考量到適法性問題，加上個資法規定，若要通過「監視器傳雲端」辦法，必須要有法律授權，因此未來會在《兒童托育服務法》中，明定監視影像上傳雲端的目的、資料蒐集、處理、利用、查閱、保存方式與期限等事項，以符合法律保留原則。

張美美解釋，將托嬰中心監視錄影畫面上傳雲端，不僅僅是做異地備份，有相關爭議事件發生時，會需要調閱雲端資料，涉及利用，必須有母法授權。

由於法律適用上有疑慮，未來要改與《兒童托育服務法》專法一併處理，《兒童托育服務法》已經預告完畢，也蒐集地方政府、民間團體意見，待行政作業完成後，預計年底前送出衛福部版本。

張美美表示，目前會先統整各縣市設備，由於目前全台托嬰中心監視錄影設備，大約有265種廠牌、數量高達3萬8000多個，為求作業一致性和調閱程序，會先針對此部分處理。張美美指出，依照現行規定，托嬰中心有專人管理監視錄影畫面，也要求縣市要做稽查，監視設備有任何狀況都會立刻通報維修。