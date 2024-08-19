外遇照瘋傳！交長李孟諺遭爆出軌10年急請辭 鄉民大暴動：血流成河 @ChinaTimes

交通部長李孟諺今（19）日遭爆婚外情，目前他已口頭請辭，此事在社群平台PTT引發鄉民暴動，他們直呼「性lie黨不意外」、「真爽啊，做官的都亂來」。

有鄉民今在PTT發文爆料，指李孟諺外遇已10年，過去常帶小三進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，但在上任交通部長後始亂終棄。爆料者狠酸，台南幫「還真是一脈相承」，前有行政院前發言人陳宗彥被爆接受性招待、現在李孟諺又出事，但與前者相比，李至少比較專情、癡情。

鄉民留言。（圖 / 截取自PTT）

許多鄉民也在爆料貼文留言表示，「這才是真正的八卦，厲害」、「性lie黨不意外」、「民進黨日常」、「這個黨這樣很正常啦」、「還有圖，血流成河」、「真爽啊，做官的都亂來」、「黨內又互打了嗎」。

而在今天稍早，李孟諺表示對個人過去行為造成太太、家人莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，表達最深歉意，同時，他已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，希望不要因為他個人的行為，而影響外界對交通部同仁、行政團隊的信心。