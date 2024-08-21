交通部長李孟諺因外遇曝光請辭，未來誰接交長，近日有許多人被點名，其中賴清德總統的子弟兵、成大教授魏健宏被視為熱門人選，今日他出席中華郵政公司董事長交接典禮，被問及此問題時，僅微笑回應「今天是中華郵政大日子」。

中華郵政公司今日舉行董事長交接，前董事長吳宏謀卸任，由交通部前部長王國材接任，許多單位皆到場觀禮，歷任前董事長張家祝、翁文祺、魏健宏等人也受邀出席。

魏健宏現身後，立刻吸引媒體上前詢問是否收到徵詢接任交通部長，魏僅微笑未正面回應，說完「今天是中華郵政大日子」後，就不再回答。