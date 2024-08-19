交通部長李孟諺今（19日）遭批踢踢網友爆出與一名女子有地下情多年，親密合照也被曝光，訊息傳開後，他隨即致歉並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。而此消息一出，PTT爆料者「jungwootw」的身分也引發關注，而他今日也PO出一篇文自清，「有人利用我帳號爆料，本人近年來已很久不上PTT了，特此澄清」，引發討論。

上任交通部長至今僅約3個月的他，從政資歷完整，更曾是前行政院長蘇貞昌推薦給賴清德、也獲賴賞識的治水專家，政壇曾評論其「使命必達」、執行力強，還被視為台積電台南設廠的推手。未料竟栽在粉紅事件中，與多位綠營「前輩」一樣倒台。

爆料的網友今（19）日上午在PTT發文，指控李孟諺婚外情長達10年，女子早在李孟諺執掌台南水利局時就已經在一起，女子10年來不圖名份、錢財等，甚至為李孟諺獨身，李孟諺也經常帶著女子出席公開場合，沒想到李孟諺榮升後開始冷落對方，女子找共同朋友訴苦，還希望能全力挽回李孟諺。

李孟諺的事件爆發後，爆料者「jungwootw」的身分也引發關注，有媒體報導指出，該名爆料者指出，帳號的確是他的，但上一次發文卻是在2016年，因此他無奈表示「我就是被盜用了」。隨即「jungwootw」也到PTT上PO出一篇文表示已經報案，並自清「剛收到記者來電才知道有人利用我帳號爆料，我到現在都還沒看到這文，先上來澄清，本人近年來已很久不上PTT了，特此澄清」。